Cegah Diabetes, Ketahui Batasan Konsumsi Gula Tiap Hari

HAMPIR semua makanan yang ada sekarang ini mengandung gula. Jadi, mungkin beberapa orang akan merasa kesulitan untuk menghindari makanan manis favorit mereka.

Tidak masalah sebenarnya mengonsumsi gula, asal tidak melebihi batas yang dianjurkan. Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013 (Riskesdas), menganjurkan batas konsumsi gula setiap orang per hari tidak lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan gula.

Namun, jika gula yang dikonsumsi dari makanan, seperti roti, kue dan camilan lain, memang sulit dihitung, terlebih jika tidak ada informasinya di label gizi. Lalu, bagaimana kita mengetahui sudah mengonsumsi terlalu banyak gula dalam sehari?

Berikut tanda-tanda yang akan Anda alami jika telah mengonsumsi terlalu banyak gula seperti dilansir dari Thehealthsite:

Jerawat

Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa mendatangkan malapetaka bagi kulit gula. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Academy of Nutrition and Dietetics menunjukkan, asupan gula yang tinggi dapat menyebabkan munculnya jerawat.

Lapar terus

Gula darah tinggi dalam tubuh mencegah glukosa memasuki sel-sel. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan cukup energi dan rasa lapar terhadap makanan akan terus dirasakan, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Appetite.

Kelelahan

Jika Anda mengolesi makanan Anda dengan gula, seperti selai untuk roti, maka bisa terjebak dalam rasa lelah di tengah hari, menurut sebuah penelitian di Journal of Psychosomatic Research. Jadi, jika Anda merasa lelah sepanjang waktu, mungkin terlalu banyak mengonsumsi gula.

Gigi berlubang

Bila bakteri di mulut Anda mencerna gula, mereka menghasilkan asam yang dikombinasikan dengan air liur membentuk plak, di mana akhirnya menyebabkan gigi berlubang. Jadi, inilah mengapa jika terlalu banyak makan manis dapat menyebabkan gigi berlubang.

Tumpukan lemak di pinggang

Jika Anda mengandalkan soda untuk melegakan dahaga di siang hari, maka asupan gula di dalam tubuh bisa berlebihan. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition, minuman yang mengandung gula membuat Anda akan memiliki tumpukan lemak di sekitar lingkar pinggang.

Kolesterol tinggi

Kolesterol tinggi bisa menjadi pertanda Anda terlalu banyak mengonsumsi gula. Asupan gula yang melimpah dapat meningkatkan kolesterol jahat LDL dan menurunkan kolesterol baik HDL dalam tubuh, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Medicine Food. (aci)