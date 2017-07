Direktur Utama PT Semen Indonesia Tutup Usia

PADANG – Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk (group PT Semen Padang), Rizkan Chandra meninggal dunia, Sabtu (15/7) sekitar pukul 16.00 WIB. Almarhum sebelumnya sempat menderita sakit.

Informasi tersebut disampaikan Humas PT Semen Padang. “Kita mendapat kabar duka,” sebut Kepala Bidang Publikasi Biro Humas PT Semen Padang, Hardi malam ini.

Disebutkannya, almarhum meninggal di RS Siloam Semanggi, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya menderita sakit. “Dia memang sudah sakit sebulan lalu,” jelas dia.

Untuk diketahui, Rizkan Chandra Iahir di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1969, diangkat sebagai Direktur Utama pada RUPS 2016. Masa jabatannya yang sekarang akan berakhir pada tahun 2020.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Semen Indonesia, sempat memegang poisis Direktur Network, IT & Solution PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Komisaris PT. Telkomsel dan Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka. Menempuh pendidikan S1 di Teknik lnformatika ITB dan pendidikan S2 (M80 in Management of Technology) National University of Singapore. (yose)