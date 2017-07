Iis Dahlia Luncurkan Album The Best

JAKARTA – Memasuki 30 berkarya di industri musik, penyanyi dangdut Iis Dahlia meluncurkan The Best of Iis Dahlia.

Album yang diproduseri Hadi Soenjoto itu, sebagai bukti eksistensi wanita berkumis tipis ini di dunia tarik suara.

“Selama ini banyak yang nanya kok Teh Iis nggak nyanyi lagi, malah sibuk juri. Apakah nggak ada rencana nyanyi lagi? Yah, hasilnya album the best ini,” kata Iis Dahlia saat jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).

Iis Dahlia juga mengatakan ini adalah album terlama dalam proses pembuatannya selama membuat album.

“Ini album terlama yang saya buat. Lama karena belakangan jualan album agak susah, jadi kebiasaan rilis single,” sambungnya.

Dalam menggarap albumnya, Iis memadukan hampir semua nuansa musik dangdut yang pernah dibawakannya. Seperti nuansa dangdut klasik, melayu, nuansa India, hingga dangdut mellow.

“Bahkan ada dua lagu India yang kemudian dibuat berbahasa Indonesia,” jelasnya.

Album The Best of Iis Dahlia berisi 12 lagu dan dua bonus track. Semuanya terdiri dari lagu lama maupun materi baru. Seperti lagu Tamu Tak Diundang, Seroja, Tum Hi Ho (Demi Kamu), Sun Raha Hai (Saat Kurindu), Kecewa, Dag Dig Dug, Jomblo Senior, dan lainnya. (dudung)