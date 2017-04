Korut Bersumpah Tenggelemkan Kapal Induk AS dengan Sekali Serang

PYONGYANG – Korea Utara (Korut) menyatakan siap menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson untuk menunjukkan kekuatan militernya. Pernyataan ini diumumkan melalui surat kabar pemerintah Rodong Sinmun di saat armada kapal induk AS itu bergerak menuju ke Semenanjung Korea.

Presiden AS Donald Trump memerintahkan USS Carl Vinson untuk bergerak menuju Semenanjung Korea, sebagai respons atas situasi kawasan yang memanas terkait uji coba nuklir dan rudal balistik yang mungkin akan dilakukan Pyongyang. Armada serang kapal induk AS itu juga akan melakukan latihan tempur dengan dua kapal Pasukan Bela Diri Jepang yang berangkat dari pangkalan di Sasebo, Nagasaki.

USS Carl Vinson yang diperkirakan akan tiba dalam beberapa hari lagi direspons keras oleh Pyongyang. Rodong Sinmun menyebut kapal itu sebagai “binatang menjijikkan” dan mengatakan serangan terhadap USS Carl Vinson akan menjadi contoh nyata untuk menunjukkan kekuatan militer negara terisolasi itu.

“Pasukan revolusi kami siap tempur untuk menenggelamkan kapal induk bertenaga nuklir AS dengan satu serangan,” tulis Rodong Sinmun sebagaimana dilansir dari Reuters, Senin (24/4).

Sebelumnya, Staf Umum Korut telah mengancam akan melakukan serangan preemptif jika ada provokasi dari AS. Selain USS Carl Vinson, Pyongyang juga telah bersumpah akan menyerang pangkalan militer AS di Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan di AS sendiri.

Ketegangan di kawasan Semenanjung Korea memanas karena rencana uji coba nuklir dan rudal balistik Korut yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan menimbulkan kecemasan di negara-negara sekitar. Korut mengatakan, mereka berhak dan memiliki kedaulatan untuk melakukan uji coba tersebut. (aci)