Mata: Man United Siap Repotkan Madrid di Piala Super Eropa

MANCHESTER – Winger Manchester United, Juan Mata mengaku siap menghadapi Real Madrid pada pertandingan Piala Super Eropa 2017 di Phillip II Arena, Rabu (9/).

Menurut pemain berpaspor Spanyol tersebut, sang pelatih, Jose Mourinho sudah memikirkan pertandingan tersebut setelah Los Merengues –julukan Madrid– juara Liga Champions.

Mata mengatakan The Special One –julukan Mourinho– bertekad untuk memenangkan semua trofi selama bertugas di Old Trafford. Terlebih lawan yang akan dihadapi adalah klub yang pernah diarsiteki Mourinho.

Meski tidak mudah bertemu Madrid, Mata yakin Setan Merah bisa memberikan perlawanan sengit kepada tim asuhan Zinedine Zidane tersebut.

“Saya pikir Jose (Mourinho) sudah memikirkan tentang final, dan itu sudah berlangsung sejak Real Madrid memenangkan Liga Champions,” katanya kepada Marca, Sabtu (8/7).

“Pelatih ingin memenangkan semua trofi di United. Meski Zinedine Zidane memiliki musim yang luar biasa, kami akan mencoba untuk menyulitkan mereka,” terang mantan pemain Chelsea tersebut.

Man United dan Madrid akan bertemu di Makedonia untuk memperebutkan status penguasa Eropa. Mengingat kedua klub tersebut merupakan juara di dua kompetisi Eropa yakni Liga Eropa dan Liga Champions 2016-2017. (aci)