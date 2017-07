Naik, Harga Emas Antam Dibanderol Rp600.000/Gram

JAKARTA – Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini mengalami kenaikan. Setelah stagnan naik Rp5.000 pada awal pekan, harga emas Antam hari ini naik Rp3.000 per gram. H

arga emas dibanderol Rp600.000 per gram dari sebelumnya Rp597.000. Sementara harga buyback dipatok Rp528.000 per gram. Melansir Logammulia, Jakarta, Rabu (19/7/2016), harga emas Antam 2 gram dibanderol Rp1.160.000 per bar atau Rp580.000 per gram. Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.440.000 per bar dengan harga per gram sebesar Rp576.000 per gram.

Harga emas 3 gram dijual Rp1.722.000 per bar dengan harga jual Rp574.000 per gram. Harga emas 4 gram senilai Rp2.284.000 per bar dengan harga jual Rp571.000 per gram. Lalu harga emas 5 gram ditetapkan Rp2.855.000 dengan harga per gramnya Rp571.000.

Harga emas 10 gram dipatok Rp5.635.000 dengan harga per gram Rp563.500. Harga emas 25 gram dijual Rp13.950.000 dengan harga per gram Rp558.000. Harga emas 50 gram sebesar Rp27.750.000 dengan harga per gram Rp555.000.

Kemudian harga emas 100 gram sebesar Rp55.325.000 dengan harga per gram Rp553.250. Harga emas 250 gram mencapai Rp137.925.000 dengan harga per gram Rp551.700. Harga emas 500 gram Rp275.475.000 dengan harga per gram Rp550.950.

Sedangkan harga emas bercorak batik 10 gram dibanderol Rp6.085.000 dengan harga per gram Rp608.500. Kemudian ukuran 20 gram, dijual Rp11.750.000 dengan harga per gram Rp587.500. (aci)