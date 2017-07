Para Minions Langsung Rajai Box Office Dunia

LOS ANGELES – Para minions telah kembali dan langsung memuncaki tangga box office dunia pada pekan ini. Film animasi dari Illuminati tersebut melejit ke posisi atas dan meninggalkan dua film blockbusters seperti Transformers: The Last Knight dan Wonder Woman.

Pada pekan perdana penayangannya, Despicable Me 3 berhasil mengumpulkan uang sebesar USD75,4 juta. Mereka unggul jauh dari Baby Driver, yang duduk di posisi kedua setelah mengumpulkan pendapatan sekira USD21 juta.

Di posisi ketiga dan keempat ada Transformers: The Last Knight dan Wonder Woman. Film kelima Transformers ini hanya mampu meraih USD17 juta dengan total pendapatan sebesar USD102,1 juta dalam 12 hari pemutarannya di bioskop.

Sementara itu Wonder Woman terus menambah pundi-pundi pendapatannya dengan uang sekira USD15,6 juta pada pekan ini.

Uang tersebut berhasil mengantar Wonder Woman menjadi film DC Extended Universe dengan pendapatan kotor terbesar, mengalahkan pendahulunya, Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Melengkapi di posisi kelima adalah film animasi Cars 3. Film ketiga milik Disney-Pixar ini tak mampu berbicara banyak dan hanya mendapatkan USD9,5 juta di pekan ketiganya. Hasil ini terbilang buruk karena pendapatan mereka merosot 60 persen dari penjualan di pasar Amerika Utara. (aci)