PBB Desak Solusi Krisis Masjidil Aqsa Selesai Pekan Ini

NEW YORK – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump mengirim utusan khusus Jason Grenblaat ke Timur Tengah untuk menyelesaikan ketegangan terkait Masjid Al Aqsa. Di saat bersamaan, utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengeluarkan peringatan keras.

Pria asal Bulgaria itu mengingatkan bahwa solusi atas krisis Masjid Al Aqsa harus selesai secepatnya pekan ini. Sebab, bila tidak segera selesai, krisis tersebut memiliki potensi bencana yang efeknya melampaui batas-batas tembok Kota Tua Yerusalem.

“Sangat penting sebuah solusi atas krisis yang saat ini berlangsung, dicapai pada Jumat. Bahaya di lapangan akan meningkat jika kita melewati batas ibadah salat Jumat tanpa resolusi,” tutur Nickolay Mladenov di markas PBB, New York, seperti dimuat Reuters, Selasa (25/7).

“Krisis tersebut berpotensi memiliki bencana yang jauh melampaui tembok-tembok Kota Tua Yerusalem, jauh di luar Israel dan Palestina, jauh lebih luas dari Timur Tengah itu sendiri,” tukas pria berusia 45 tahun tersebut.

Diwartakan Times of Israel, John Grenblatt merupakan salah satu tokoh kunci Donald Trump untuk menengahi konflik antara Israel dengan Palestina. Ia akan berkoordinasi erat dengan penasihat khusus sekaligus menantu Trump, Jared Kushner; Dewan Keamanan PBB; Kementerian Luar Negeri AS; dan Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman.

Di tengah segala tekanan tersebut, Israel akhirnya memutuskan untuk mencopot detektor logam di Masjid Al Aqsa yang menjadi sumber ketegangan sejak sepekan terakhir. Keputusan itu diambil lewat rapat kabinet yang diselenggarakan Senin 24 Juli malam waktu setempat. (aci)