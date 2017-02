Penerbit Angkasa Rilis Novel Maransi di Minang Book Fair  

PADANG – Berhasil masuk dalam nominasi Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2016, Novel Maransi karya wartawan Singgalang A.R. Rizal dilirik oleh Penerbit Angkasa Bandung. Penerbit Angkasa akan merilis Novel Maransi di ajang Minang Book Fair yang dilaksanakan pada 24 Februari sampai 5 Maret di Masjid Raya Sumatera Barat.

Yuldi Zaini dari Penerbit Angkasa Bandung, Jum’at (17/2) mengatakan Novel Maransi kini dalam tahap cetak. “Insya Allah dalam waktu dekat selesai. Jadi, kita bisa memperkenalkannya di acara Minang Book Fair,” ujar Zaini.

Di acara yang sama, Penerbit Angkasa menurut Zaini juga akan memperkenalkan novel terakhir sastrawan A.A. Navis yang diterbitkan oleh penerbit ini. Novel A.A. Navis ini direncanakan dibedah dalam acara bedah buku di Minang Book Fair.

Novel Maransi sendiri adalah novel kedua wartawan Singgalang, A.R. Rizal. Sebelumnya, ia menerbitkan novel berjudul Limpapeh. Novel Maransi bercerita tentang karut-marut datuk di Minangkabau. Novel ini sarat dengan kritik sosial. Tak mengherankan, berhasil masuk nominasi dalam ajang bergengsi Sayembara Menulis Novel DKJ 2016. (hend)