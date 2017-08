Persegres Bakal Ladeni Semen Padang dengan Permainan Terbuka

PADANG – Persegres Gresik United bakal melakoni laga tandang ke markas Semen Padang FC di di Stadion H. Agus Salim Padang, Sabtu (5/8) pada Pekan ke-18 Liga 1.

“Kami siap untuk menang di Padang, minimal curi poin. Modal kami semangat tinggi bahkan siap bermain terbuka lawan Semen Padang,” tutur Pelatih Persegres, Hanafi dalam keterangan pers di Padang, Jumat (4/8).

Hanafi juga tak menampik, mengawali laga putaran kedua ini kekuatan armadanya ditambah 30 persen. Itu artinya ada sekitar tujuh pemain yang tak lagi bersama Persegres Gresik United. “Mudah-mudahan dapat poin di Padang ini, mengharungi putaran kedua, kami sebisanya mengejar ketertinggalan,” ulas mantan pelatih Perseru Serui itu.

Hanafi mendapat dukungan dari pemainnya. David yang mendampingi Hanafi dalam keterangan resmi itu menyatakan ia bersama rekan-rekannya bakal nothing to lose menghadapi tuan rumah. “Kami tak punya beban, nothing to lose, enjoy namun siap tempur. Soal adanya tekanan dari suporter diatasi dengan baik saja nanti,” terangnya.

Rekor pertemuan kedua kubu dari lima duel sebelumnya masih menjadi milik Kabau Sirah dengan skor 2-1. Dua laga berakhir imbang. Pertemuan terakhir pada Leg I pekan kedua di Stadion Petrokimia, Gresik 21 April lalu Kabau Sirah sukes mempermalukan Laskar Joko Samudro dengan skor 1-3 berkat dua gol Vendry Mofu di menit 28 dan 64 serta satu gol lesakan Irsyad Maulana menit 83 sekaligus menjadikan satu-satunya kemenangan away SPFC sepanjang Putaran Pertama. (dede)