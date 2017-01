PT MMI Luncurkan All New Mazda CX – 5

PADANG – PT Mazda Motor Indonesia (MMI) meluncurkan All New Mazda CX-5, sebuah compact cross-over SUV yang telah lama dinantikan dan merevolusi cara berkendara masyarakat Indonesia. Dengan mengusung teknologi terbaru Mazda, Skysctiv serta konsep rancangan bertema KODO-Soul of Motion, All-New Mazda CX-5 tampil sebagai pelopor pengembangan kendaraan di masa datang.

Sales Manager Mazda Padang, Dodi Sastra Anwar di Dealer Mazda Padang, Jalan Khatib Sulaiman Senin (4/5) mengatakan, All-New Mazda CX-5 merupakan model pertama yang secara penuh mengadopsi seluruh elemen Teknologi Skyactiv yakni Skyactiv-G, Skyactiv-Drive, Sksyactiv-Bodydan Skyactiv-Chassis, sehingga menghadirkan pengalaman berkendara yang hemat bahan bakar.

“Rancang tampilan, kinerja yang dinamis, aspek fungsional, lingkungan serta keselamatan mendapat perhatian khusus untuk menciptakan kendaraan yang stylish yang memberikan pengalaman berkendara sesuai harapan serta responsif, dilengkapi fitur-fitur yang bermanfaat dan dapat dinikmati untuk waktu yang lama,” ujarnya.

Bagian interior All-New Mazda CX-5 terasa sangat lega sehingga nyaman bagi penumpang di berbagai situasi. Pembagian tempat duduk 40:20:40 dengan kursi terpisah yang dapat dilipat serta konfigurasi lipat karakuri membuat dua orang penumpang dewasa dapat duduk dengan nyaman di kursi belakang sambil mengangkut benda yang panjang.

Fungsi ini merupakan fitur standar yang dapat ditemui pada kelas Sport dan Touring. Sementara itu, fitur standar yang dapat dijumpai di semua kelas meliputi kamera TFT Color Touch Screen 5,8 inch yang membantu saat parkir. Di sisi pintu terdapat wadah untuk meletakkan botol berkapasitas 1 liter.

“Performa yang dinamis, mesin yang responsif memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan” terangnya. (arief)

