Rusli Marzuki Saria Raih Sea Write Award di Bangkok

PADANG – Budayawan dan penyair kawakan asal Sumbar, Rusli Marzuki Saria yang akrab disapa Papa meraih Sea Write Award di Bangkok, Thailand. Penghargaan ini dianugrahkan setiap tahun sejak 1979 untuk penyair dan penulis di Asia Tenggara.

Papa yang dihubungi malam ini membenarkan hal tersebut. “Alhamdulillah, saya sudah dapat kiriman emailnya,” kata dia.

Pria 81 tahun yang masih segeh ini menyebut, pada 7 Juli nanti pihak Balai Bahasa Jakarta akan datang menemuinya di Padang. Ini tentu untuk membicarakan teknis keberangkatan Papa ke Bangkok dan hal lainnya.

Jenis-jenis karya yang dianugerahi penghargaan bervariasi, telah termasuk ragam puisi, cerita pendek, novel, drama, cerita rakyat, karya-karya ilmiah dan religius. Upacara penganugerahan penghargaan diadakan di Bangkok, bersama anggota dari keluarga kerajaan Thailand.

Penghargaan ini digagas oleh manajemen Hotel The Oriental di Bangkok. Menurut Papa, hadiah akan diserahkan pada Oktober mendatang.

Menurut sastrawan dan budayawan Sumbar, Darman Moenir, sebelum Papa, yang meraih hal serupa dari Sumbar, AA Navis, Wisran Hadi dan Gus TF Sakai. Papa meraih penghargaan atas buku puisinya, ‘One by One Line by Line’ (2014). (kj)